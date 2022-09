Etude: les Marocains se sont rués vers le nord cet été

Si l’engouement pour les villes balnéaires du Nord n’est pas nouveau, il a atteint son paroxysme lors de la période estivale qui vient de s’achever.

Vous l’avez certainement vécu si vous avez passé vos vacances d’été dans le Nord. Les villes balnéaires de la région ont littéralement été prises d’assaut. C’est ce qui ressort des résultats de l’analyse réalisée par Mubawab sur la période allant de mai à août 2022 en termes d’offre et de demande de location saisonnière. Ainsi, l’offre sur ce type de biens a bondi de plus de 43% par rapport à la même période de 2021. Celle sur les appartements affiche 46,4% de hausse alors que l’offre de villas a progressé de près de 24%.

L’offre et les prix en forte hausse

En dépit de l’amélioration de l’offre, les prix qui ont, selon l’étude, constitué «un critère déterminant» durant cette période estivale, ont fortement augmenté. Pour une nuitée en appartement, il fallait prévoir une moyenne de 300 DH à Chefchaouen, 500 DH à Martil et à Al Hoceima et 700 DH à Tétouan. Ces prix affichaient, respectivement, des hausses de 67%, 50%, 25% et 75% par rapport à la même période de 2021. Augmentation également pour la location de villas avec un prix moyen de 3.700 DH par nuitée à Tanger, 4.000 DH à M’diq, 3.600 DH à Cabo Negro et 3.100 DH à Martil.

Paradoxalement, le prix de la nuitée en appartement n’a quasiment pas bougé à Marrakech. Il est resté stable à 600 DH en moyenne. Pour les villas, en revanche, il s’est légèrement apprécié (+5,6%) soit 2.800 DH par nuit. À Essaouira, le prix moyen a progressé aussi bien pour les appartements à 400 DH (+25%) que les villas à 2.000 DH (+14%). Dans les autres villes comme Casablanca (600 DH), El Jadida (400 DH), Bouznika (700 DH) ou encore Skhirat (600 DH), la tendance est restée similaire à celle de l’année précédente. À Fès (300 DH), Meknès et Ifrane (400 DH), les prix de la nuitée en appartement ont mécaniquement baissé respectivement de 20%.

La demande suit la même tendance

Il faut croire que la flambée des prix n’a pas trop freiné les envies de vacances des Marocains puisque la demande de biens immobiliers consacrés à la location estivale a littéralement explosée (+ 94%) entre mai et août 2022. Cette progression englobe une augmentation de 104% pour les appartements et 18% pour les villas. Il est indéniable que l’attrait des familles, des MRE et des touristes ont été à l’origine de cet engouement, en particulier pour les villes balnéaires du Nord ainsi que pour Marrakech, Essaouira, Casablanca. Justement, l’affluence pour les appartements a été observée principalement à Tanger, Martil, Assilah, M’diq et Saidia avec +115%, Marrakech (+95%) et Essaouira (+204%). Pour les villas, les hausses suivantes ont été observée : Tanger (+58%), Essaouira (+66%), Agadir (+47%) et Bouznika (+230%).

