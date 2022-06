Etude: 60% des Marocains préfèrent acheter made in Morocco

Le Groupe Sunergia et l’Économiste ont révélé, dans une étude sur les préférences de consommation, que 60% des personnes sondées préfèrent acheter, en général, des produits de marques marocaines et 20% préfèrent les marques étrangères.

Par genre, 60% des hommes et 55% des femmes interrogés ont affirmé préférer des marques marocaines, fait savoir cette étude intitulée « Préférences de consommation: marques marocaines vs étrangères ». Les personnes âgées de 55 ans et plus préfèrent davantage acheter des produits de marques marocaines, précise l’étude, notant que cette tendance est plus visible chez les populations des zones rurales. En outre, ladite étude indique que les habitants du nord-est et du sud affichent les taux les plus élevés en termes de préférence de produits marocains, avec respectivement 61% et 64%.

Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives ont été lancées par l’État pour encourager les Marocains à consommer des produits d’une marque marocaine plutôt que de marque étrangère, rappelle la même source. Ces initiatives se sont accentuées après le covid-19 et sont devenues prioritaires dans le cadre du plan de relance économique, en vue d’assurer un équilibre de la balance commerciale.

S.L. (avec MAP)