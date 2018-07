Eté au Maroc: attention aux coups de soleil ! (Vidéo)

C’est la période des vacances et la plupart des Marocains envahissent les plages pour prendre des bains de soleil et profiter du bon temps. Sauf que l’exposition sans précautions aux rayons UV peut représenter un véritable danger pour la santé. Tous les professionnels appellent, en effet, à éviter le soleil entre 12h et 16h, à utiliser une crème solaire à indice de protection élevé et à se réhydrater régulièrement afin de se protéger.

Au Maroc, si certains prennent toutes les précautions pour éviter les coups de soleil, d’autres, moins prudents, préfèrent se dorer à la plage sans la moindre protection.

Au micro de Médi1tv, Abdellah El Yazidi, dermatologue, a recommandé de s’éloigner le plus possible du soleil quand il est fort, comme entre midi et 15h, soulignant que les citoyens peuvent encore profiter de la plage après 16h. Il a également conseillé d’éviter de s’exposer pendant plusieurs heures au soleil pour bronzer.

Son message d’adresse aux jeunes en particulier qui croient, selon lui, qu’ils ne sont pas concernés par le danger. «C’est ce qu’on appelle l’effet de stockage. Ces personnes paieront le prix fort de ces rayons quand ils avanceront dans l’âge», a-t-il assuré.

