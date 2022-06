Eté au Maroc: 23 plages ne sont pas conformes à la baignade (Rapport)

Le taux de conformité des eaux de baignade des plages marocaines aux normes de qualité microbiologique a atteint 88,14%, a indiqué vendredi le ministère de la Transition énergétique et du développement durable dan son rapport sur les eaux de baignade pour 2022.

« Sur les 493 stations de prélèvements, seules 430 ont fait l’objet d’un nombre suffisant de prélèvements pour le classement. Ainsi, 379 stations (soit 88,14%) ont été déclarées de qualité microbiologique conforme aux exigences de la norme marocaine NM.03.7.199 », précise le rapport sur « la surveillance de la qualité des eaux de baignade et du sable des plages du Royaume » pour son édition 2022, dont les résultats ont été présentés lors d’une conférence de presse à Rabat.

Par ailleurs, 51 stations (soit 11,86%), déclarées non conformes pour la baignade au titre de l’année 202, « subissent l’influence des rejets d’eaux usées et/ou forte concentration de baigneurs, conjuguées à l’insuffisance des infrastructures d’hygiène et aussi aux changements climatiques, particulièrement en ce qui concerne les apports en eaux pluviales parfois polluées qui rejoignent directement les plages par le biais des cours d’eau », selon les résultats de ce rapport.

Ces 51 stations sont réparties sur 23 plages appartenant à cinq régions côtières, à savoir Tanger-Tétouan-Al Hoceima (25), Rabat-Salé-Kénitra (11), Casablanca-Settat (11), Souss-Massa (03) et Dakhla-Oued Ed-Dahab (01).

Le taux de conformité des eaux de baignade « a maintenu une stabilité depuis 2017 », lit-on dans le document qui relève une hausse de la catégorie « suffisante » durant l’année 2021 en comparaison avec les années précédentes.

Toutefois, le ministère avertit que « certaines plages peuvent être déclassées si des mesures d’amélioration ne sont pas mises en place par les acteurs concernés ». Intervenant lors de cette conférence de presse, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, a souligné que son département veille au suivi de la qualité des eaux et sables des plages.

La surveillance des eaux de baignade a concerné 493 stations réparties sur 186 plages (125 sur la façade atlantique et 61 en Méditerranée), a fait savoir Benali, notant la préparation de sept dossiers environnementaux comme outil de gestion anticipative de la qualité des eaux de baignade pour atteindre un total de 168 dossiers.

Dans le même cadre, la ministre a informé que des outils ont été mis à la disposition des citoyens pour connaître la qualité des eaux de baignade, notamment une application pour smartphones (Iplages) et le site web : labo.environnement.gov.ma.

A cette occasion, Benali a hautement salué les efforts consentis par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée la princesse Lalla Hasnaa, qui accorde un intérêt particulier à la qualité des plages, à travers notamment les programmes « Plages propres », « Pavillon bleu » et « bharplablastic ».

La Fondation, a-t-elle ajouté, est un exemple de l’action permanente en matière de sensibilisation et de coordination entre les différents intervenants, en vue de promouvoir l’attractivité de cet espace vital et sa participation à l’économie nationale. Les eaux de baignade des plages ont fait l’objet de surveillance du mois de mai à septembre 2021, à raison de deux campagnes de prélèvements et d’analyses par mois. Les sites de surveillance sont choisis en fonction de l’importance de la fréquentation, de la nature des lieux et des risques potentiels de pollution.

La surveillance est organisée par le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution (LNESP), relevant du département du Développement durable.

L’évaluation et le classement des eaux de baignade se fait conformément à la norme marocaine NM 03.7.199 qui a été appliquée d’une manière progressive depuis 2014 et généralisée en 2019 sur toutes les plages répondant aux critères de classification.

S.L. (avec MAP)