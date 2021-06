Eté 2021: l’accès aux plages de Casablanca sera gratuit

Le vice-président de la commune de Casablanca, Abdelkarim Lahouaichri, a déclaré qu’à titre exceptionnel, l’accès aux plages de la capitale économique sera gratuit cet été.

Dans une déclaration à Le Site info, Lahouaichiri a indiqué que la commune a annulé tous les appels d’offres au secteur privé pour la gestion des plages. Et ce, à cause des conditions exceptionnelles que connait le pays en raison de la pandémie, en plus des travaux en cours au long de la plage.

Le président de la commune a indiqué que le Conseil de la ville avait lancé des appels d’offres, en mars dernier, pour l’autorisation d’exploitation temporaire des plages, conformément aux dispositions du cahier des charges. Toutefois, en l’absence de vision claire en ce temps de pandémie, cela a été annulé.

Lahouaichiri souligne ainsi qu’aucun organisme privé n’a reçu l’autorisation d’exploiter les plages. Ainsi, les citoyens qui subissent le chantage des loueurs de parasols doivent porter plainte auprès des autorités compétentes.

M.F.