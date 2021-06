Eté 2021 au Maroc: le retour des colonies de vacances

Plus que quelques jours nous séparent du 21 juin, synonyme du début de l’été, de congés et de vacances scolaires. Cependant, concernant celles-ci et leurs colonies, c’est encore le flou et les citoyens sont impatients dans l’attente des décisions des autorités compétentes à ce sujet.

Les plus impatients, bien sûr, sont les parents, les enfants, ainsi que les cadres pédagogiques et les animateurs qui exerçaient dans les différents camps de colonies de vacances aux quatre coins du Royaume. Camps réduits au chômage technique pendant les deux dernières années à cause des circonstances pénibles dues à la pandémie de la covid-19. Ce ne serait pas le cas pendant cette saison, estivale, heureusement! Ainsi, selon des données en possession de Le Site info, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Firdaous, a signé une convention de partenariat avec le président de la Fédération nationale des colonies de vacances, Mohamed Kartiti.

Cette convention de partenariat, paraphée lundi 14 juin, sera sûrement le prélude à la tenue de réunions et rencontres entre les parties prenantes afin de prendre les dispositions nécessaires concernant les colonies de vacances de cet été 2021.

