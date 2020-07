Été 2020: où sont les plages où il fait bon se baigner ?

Le label « Pavillon Bleu » pour l’année 2020 a été décerné à 26 plages et au port de plaisance de Saidia qui « offrent la sécurité dont les estivants ont besoin pour se détendre après plus de trois mois de confinement sanitaire », a indiqué la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Il s’agit des plages d’Achakar (Tanger-Asilah), Aglou Sidi Moussa (Tiznit), Arekmane (Nador), Ba Kacem (Tanger-Asilah), Bouznika, Skhirate, El Moussafir (Dakhla), Essaouira, Foum El Oued (Laâyoune), Haouzia, Dalia (Fahs Anjra), Oued Aliane (Fahs-Anjra), Oued Laou (Tétouan), Oum labouir (Dakhla), Safi ville, Souiria lkdima (Safi), Station touristique de Saïdia, Cap Beddouza (Safi), Sidi Kankouch 1 (Fahs Anjra), Sidi Ifni, Imintourga (Mireleft), Sidi Rahal 4e tranche, Oued Al Marssa (Fahs Anjra), Plage des Nations, Ain Diab Extension, Rifienne (Mdiq-Fnideq) ainsi que le port de Plaisance de Saïdia.

Les communes labellisées prennent en charge la gestion complète des plages qui relèvent de leur périmètre, notamment l’entretien, la propreté, l’équipement, la sécurité, la formation, la sensibilisation et l’accessibilité, précise la Fondation dans un communiqué. Dans le cadre des efforts consentis pour prévenir une deuxième vague de la pandémie de Covid-19, ces communes sont soutenues par le programme « Plages Propres » de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, appuyée par la Direction générale des collectivités locales, les départements ministériels concernés et des partenaires économiques qui leur apportent compétences managériales et appui financier.

En 2020, 26 plages sur un total de 39 plages qui se sont portées candidates ont répondu aux critères exigeants de ce label qui est attribué par la Fondation sur la base de quatre familles de critères qui vont bien au-delà de la qualité des eaux de baignade, à savoir les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, d’hygiène et de sécurité et enfin d’aménagement et de gestion des plages.

Le label international Pavillon Bleu est attribué au Maroc depuis 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE).

Il est hissé sur 4.425 plages et marinas de 46 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique, des Caraïbes et du Pacifique. Chaque année, après une longue préparation et une évaluation par le programme, il est attribué aux communes littorales qui ont en charge la gestion des plages.

Créé par l’office français de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe en 1985, ce label est géré dans le monde par la FEE, un réseau d’ONG de 77 pays visant à promouvoir et à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.

S.L. (avec MAP)