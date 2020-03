Etat d’urgence sanitaire: sanctionnés pour avoir vendu l’attestation de circulation

Les autorités compétentes ont réprimé deux individus propriétaires de librairies et de cybercafés qui imprimaient et vendaient aux citoyens des copies de “l’attestation exceptionnelle de circulation” dans les préfectures d’Inzegane Ait-Melloul et Mediouna, indique ce vendredi un communiqué du ministère de l’Intérieur.

“Au cours de ces dernières heures, il a été constaté que deux individus, propriétaires de libraires et de cybercafés au niveau des préfectures d’Inzegane Ait-Melloul et Mediouna, imprimaient “l’attestation exceptionnelle de circulation” et la vendaient aux citoyens, provoquant des attroupements de personnes en grand nombre devant ces locaux et ce, en violation flagrante des mesures obligatoires décidées à travers la déclaration de l’état d’urgence sanitaire”, relève le communiqué.

Les autorités compétentes sont intervenues pour réprimer les auteurs de ces actes, ajoute le ministère, faisant savoir que les autorités judiciaires compétentes ont été avisées de ces faits et ce, afin d’ouvrir une enquête à leur sujet et d’en déterminer les responsabilités juridiques.

Le ministère insiste que les autorités locales veillent à ce que ces autorisations soient gratuitement distribuées aux citoyennes et aux citoyens, rappelant que ces autorisations sont aussi disponibles sur le “http://covid19.interieur.gov.ma”, mis en place par le ministère.

M.S. (avec MAP)