Etat d’urgence sanitaire: non, aucune émeute n’a eu lieu au Maroc (DGSN)

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a catégoriquement démenti la véracité de deux séquences vidéo, qui circulaient ce samedi matin, montrant des individus jetant des pierres sur des éléments des forces publiques, accompagnées de commentaires prétendant qu’il s’agit d’émeutes ayant coïncidé avec les mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de nouveau coronavirus à Casablanca et à Meknès.

Les enquêtes et investigations techniques menées par les services de sûreté nationale ont montré qu’il s’agit d’une ancienne vidéo dont le contenu et le contexte réels avaient été déformés, à travers un montage, indique la DGSN dans un communiqué, précisant, dans ce cadre, que la vidéo a été scindée en deux parties, dont la première a été attribuée à l’un des quartiers de Casablanca et la deuxième à un quartier résidentiel de la ville de Meknès.

La DGSN, qui réfute ainsi la véracité des deux séquences vidéo, tient à souligner en contrepartie qu’aucune émeute ou confrontation entre les forces de l’ordre et les citoyens n’a été enregistrée depuis le début des mesures de confinement sanitaire, précisant que les recherches et les investigations sont toujours en cours pour arrêter les individus impliqués dans la publication de ces séquences montées de façon à porter atteinte au sentiment de sécurité chez les citoyens.

S.L. (avec MAP)