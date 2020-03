Etat d’urgence sanitaire: l’Intérieur gèle le transport de voyageurs

Dans une circulaire diffusée vendredi soir, le ministère de l’intérieur a demandé aux walis des régions et des gouverneurs des préfectures de veiller à l’arrêt total de tout mouvement du transport de voyageurs, et ce dès mardi 24 mars 2020.

Les compagnies de transport de voyageurs doivent ainsi prendre leurs dispositions afin d’immobiliser l’ensemble de leur flotte au plus tard lundi 23 mars à 23h59, et de mettre à la disposition des walis et gouverneurs des autocars avec chauffeurs pour un éventuel besoin.

Rappelons que 86 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été recensés au Maroc jusqu’à samedi à 00H30, annonce le ministère de la Santé sur son site “www.covidmaroc.ma”.

Sur ce nombre total, le ministère fait état de trois décès et deux guérisons, ajoutant que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 385.

Le ministère invite les citoyennes et les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

Amine Saadaoui (Source: Les Eco)