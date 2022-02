Etat d’urgence sanitaire: les Marocains lancent un appel

Suite à la baisse du nombre de cas d’infection par le Covid-19 au Maroc, beaucoup se demandent si l’état d’urgence sanitaire sera prolongé.

D’ailleurs, plusieurs voix se sont élevées sur les réseaux sociaux, appelant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire, tout en continuant à respecter les gestes barrières.

À ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II de Casablanca, Mustapha Ennaji, avait précédemment déclaré à Le Site info qu’il n’y a que trois moyens de vaincre le virus. Il s’agit du respect des mesures sanitaires, de la vaccination et du respect du protocole de traitement pour les personnes contaminées.

Le virologue précise que la fin de l’état d’urgence sanitaire et le retour à la vie normale dépend du respect de ces trois points. Et d’ajouter que la pandémie prendra probablement fin en cette année 2022, selon plusieurs études, qui estiment qu’il sera possible, par la suite, de coexister avec le virus.

M.F.