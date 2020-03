Etat d’urgence sanitaire: les arrestations se poursuivent à Casablanca (VIDEO)

Le jeu de “Cours après moi que je t’attrape” continue de plus belle, hélas, entre les forces de l’ordre et ces citoyens récalcitrants, bravant inconsciemment l’état d’alerte sanitaire et la consigne de confinement chez soi.

Ainsi, au moment où les autorités veillent au respect des mesures préventives prises pour endiguer le risque de propagation du covid-19 au Maroc, certains s’évertuent à passer outre les efforts consentis dans ce sens.

Et Le Site info a pu constater de visu l’intervention des forces de l’ordre, procédant à l’interpellation de dizaines de ces contrevenants à Casablanca, plus particulièrement au quartier Sidi Bernoussi.

A.C.