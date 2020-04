Etat d’urgence sanitaire au Maroc: arrestation de plusieurs femmes dans un hammam

La police d’Oujda a fait une descente dimanche dans un hammam au quartier Agdal et a interpellé six femmes. Le gérant des lieux a également été arrêté pour violation de l’état d’urgence décrété par le Maroc à cause du coronavirus.

Selon une source de Le Site info, les mis en cause ont été entendus, précisant que les six femmes ont été libérées tandis que le gérant du hammam a été placé en garde à vue. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Rappelons que le décret-loi portant sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne se trouvant dans l’une des zones concernées par l’état d’urgence, en cas de manquement aux décisions et injonctions des autorités.

Tout contrevenant est, ainsi, passible d’une peine d’un mois à trois mois de prison assortie d’une amende de 300 à 1.300 DH ou l’une des deux peines, sans préjudice de la sanction la plus lourde. Les mêmes sanctions sont prévues contre tous ceux qui enfreignent les décisions des autorités publiques en ayant recours à la violence, à la menace, à la fraude ou à la contrainte.

Le décret-loi prévoit la même peine pour toute personne qui incite autrui à entraver ou à contrevenir les décisions des autorités au moyen de discours, de cris ou de menaces et les réunions publiques ou des écrits, pancartes, photos ou des enregistrements mis en vente, distribués ou exposés au public via les différents médias audiovisuels ou électroniques, ou encore tout moyen utilisant un support électronique à cet effet.

N.M.