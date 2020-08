Etat d’alerte à Fès : des quartiers barricadés (VIDEO)

Un triste spectacle, à Fès, ce mardi 4 août! Trois quartiers déserts, pas âme qui vive! Ceci, après la décision des autorités locales d’interdire l’accès de ces quartiers populaires dans le but d’endiguer le risque de propagation du Covid-19.

La caméra de Le Site info a pu constater que les services sécuritaires ont mis des barrières de sécurité aux entrées de trois quartiers fassis afin d’interpeller les citoyens ne respectant pas les mesures d’état d’urgence sanitaire et faisant fi de la transmission du virus.

Dans une déclaration à Le Site info, une citoyenne n’a pas tari d’éloges sur la décision des autorités et les a félicitées pour les efforts consentis en vue de la protection des habitants.

« Plusieurs personnes ne portaient pas de masques bavettes. Mais depuis la mise en place de ces barrages, les gens ont commencé à prendre conscience des risques encourus », a-t-elle précisé.

Rappelons que le gouvernement a décidé l’application, à partir de mercredi 5 août 2020 à 20h, d’une série de mesures préventives au niveau des préfectures de Tanger-Assilah et de Fès.

Dans un communiqué, le gouvernement explique que ces mesures seront appliquées selon les critères suivants :

1. Au niveau des villes de Tanger et Fès :

– Obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle pour se déplacer de et vers Tanger et Fès

– Interdiction de tous les rassemblements

– Fermeture à 22h des commerces de proximité, des grandes surfaces et des cafés

– Fermeture des restaurants à 23h

– Fermeture des plages et des parcs publics

– Fermeture des salles de jeux, des salles de sport et des terrains de proximité

– Réduction de la capacité du transport public à 50%

2. Mesures décidées au niveau des quartiers résidentiels où s’est propagée la pandémie dans les villes de Tanger et Fès :

– Fermeture des accès menant à ces quartiers par des barrages de sécurité

– Les déplacements de et vers les quartiers concernés par la fermeture seront conditionnés à des autorisations spéciales de déplacement délivrées par les autorités locales

– Fermeture à 20h des commerces de proximité, des grandes surfaces, des cafés et des restaurants

– Fermeture des souks de proximité à 16h

– Fermeture des hammams et des salons de beauté

Dans son communiqué, le gouvernement, tout en exhortant les citoyennes et citoyens au respect strict des différentes mesures préventives annoncées et à l’adhésion, avec engagement et en toute responsabilité, aux efforts nationaux visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, insiste qu’il sera procédé à l’activation des procédures de surveillance rigoureuse à l’encontre de tout individu ayant enfreint les règlements en vigueur, notamment le port obligatoire du masque de protection et le respect de la distanciation physique dans les lieux publics.