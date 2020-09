Et si on ne trouvait jamais de vaccin contre le covid-19 ?

Mustapha Naji a indiqué que le vaccin contre le coronavirus, dont les essais cliniques sont en cours dans plusieurs pays, devrait être prêt à la mi-2021.

«Toutefois, il faut s’apprêter à vivre avec le virus pour toujours au cas où aucun pays ne réussit à développer ce vaccin tant attendu», a mis en garde le virologue et président du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca.

Dans une déclaration à Le Site info, Naji a rappelé que l’humanité a dû affronter des maladies virales mortelles et a toujours réussi à vivre avec. «La probabilité qu’aucun vaccin contre le covid-19 ne soit trouvé n’est pas à écarter. Il faudrait donc apprendre à vivre avec ce virus», a précisé le virologue. Et d’ajouter qu’il faut contribuer à stopper la circulation du coronavirus en respectant les mesures de prévention sanitaire comme le port du masque et la distanciation physique.

Rappelons que 1.517 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.442 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 88.203 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 68.970 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 78.2%, a précisé le ministère dans son compte rendu quotidien.

Le nombre de décès est passé à 1.614, avec 36 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 1,8%, selon la même source.

N.M.