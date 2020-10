Essaouira: l’abattoir communal a rouvert ses portes

L’abattoir communal d’Essaouira a rouvert, ce samedi, ses portes après avoir fait l’objet d’une vaste opération de réaménagement et de mise à niveau pour assurer une meilleure organisation de l’activité, conformément aux normes sanitaires et à la réglementation en vigueur.

Dans ce cadre, le président du conseil communal, Hicham Jebbari, accompagné de responsables de plusieurs services de la Commune et du médecin vétérinaire en charge du contrôle de la santé du cheptel et de la qualité des viandes, a effectué, mercredi dernier, une visite à l’abattoir, dont les travaux de mise à niveau se sont étalés sur une période de huit mois, pour un coût de près de 4 millions de DH.

A cette occasion, Jebbari et la délégation l’accompagnant se sont enquis des derniers préparatifs ainsi que des mesures et dispositifs mis en place pour garantir la réouverture de cet édifice dans les meilleures conditions, préserver la sécurité sanitaire des chevillards et des usagers, ainsi que la santé et la qualité du cheptel destiné à l’abattage, notamment dans le contexte actuel de la propagation de la Covid-19.

Dans ce sens, le président du conseil communal a indiqué que le projet de mise à niveau et de réaménagement de l’abattoir communal a été dicté par l’état « déplorable » dans lequel se trouvait cette structure, soulignant qu’une importante enveloppe financière a été donc mobilisée pour la réfection et la réhabilitation des différentes infrastructures et installations de cette structure vitale, qui joue un rôle majeur dans la dynamique socio-économique de la commune d’Essaouira.

Ainsi, il a été procédé à la mise à niveau du réseau des canalisations des eaux usées ainsi qu’à la réhabilitation de l’ensemble des locaux de l’abattoir pour un meilleur fonctionnement, a-t-il précisé, ajoutant que les travaux ont porté, entre autres, sur la rénovation des chaînes d’abattage ovin et bovin, le renouvellement du système de froid et des installations y afférentes et la réalisation de nouvelles salles frigorifiques.

Et M. Jebbari de souligner qu’après cette opération de réfection et de mise à niveau, toutes les conditions sont désormais réunies à même de doter la commune d’Essaouira d’un abattoir très moderne, qui répond aux besoins et exigences de la profession, avec pour objectif ultime de préserver la santé des employés et des usagers et garantir un niveau élevé d’hygiène, de sécurité sanitaire et de qualité des viandes tout au long de la chaîne d’abattage, conformément aux normes en vigueur.

M.S. (avec MAP)