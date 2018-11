Une petite fille a été emportée mardi 20 novembre par la crue d’oued Laaouinate, à Essaouira, suite aux violentes averses que la région a connues.

Selon une source de Le Site info, la victime de 12 ans s’est noyée lorsqu’elle voulait traverser la rivière.

Et d’ajouter que les autorités locales et la protection civile se sont rendues sur les lieux du drame et les recherches sont toujours en cours pour retrouver le corps de l’enfant.

K.Z.