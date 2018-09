Un Espagnol arrêté à Tanger

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a arrêté, mardi soir, deux individus, dont un ressortissant espagnol résident illégalement au Maroc, actifs dans le cadre d’un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie et l’organisation et la facilitation de l’immigration illégale.

Les services de la sûreté nationale ont été avisés qu’un groupe de candidats à l’immigration clandestine a été victime d’une opération d’escroquerie de la part des deux mis en cause, âgés de 35 et 45 ans, qui leur ont extorqué des sommes d’argent en contrepartie de les faire immigrer clandestinement à bord d’embarcations pneumatiques, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les recherches et investigations menées sur le terrain ont permis d’interpeller le suspect principal, de nationalité espagnole, ainsi que son complice marocain, dans la ville de Tanger.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent afin d’arrêter un troisième complice déjà identifié, membre de ce réseau criminel, selon la même source.

S.L. (avec MAP)