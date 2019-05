Espagne: un mineur marocain attaqué à l’acide

Un mineur marocain, âgé de 17 ans a été victime d’une terrible agression samedi 4 mai dans la région de Saragosse, en Espagne.

Selon des médias locaux, un individu encagoulé l’a aspergé d’acide et a pris la fuite, précisant qu’il a été immédiatement évacué à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Le jeune homme a été grièvement brûlé au visage et plusieurs autres parties du corps ont été également touchées. La victime a été placée en soins intensifs et son état est toujours critique, rapportent des journaux espagnols.

Alertée, la police a ouvert une enquête pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et identifier le coupable.

S.L.