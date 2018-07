Espagne: un Marocain introduit des migrants par jet-ski

Selon l’agence de presse EFE, les services de vigilance extérieure ont aperçu des jet-skis en provenance du Maroc et à destination de Punta Camarinal et ont immédiatement alerté les gendarmes des postes de Tarifa et de Facinas. Après plusieurs recherches, les trois Marocains ont été appréhendés tandis que d’autres migrants, arrivés à bord d’autres jet-skis, ont réussi à prendre la fuite.

