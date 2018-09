Espagne: le destin tragique d’une famille marocaine

Un couple de Marocains résidant aux Pays-Bas a tragiquement perdu la vie, jeudi, dans un accident de la route en Espagne.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE) et des affaires de la migration, a indiqué avoir pris toutes les mesures nécessaires, en coordination avec le consul général du Royaume du Maroc à Bilbao (Espagne) Fatiha El Kamouri, pour rapatrier les dépouilles des deux marocains ayant péri dans cet accident.

Les deux victimes sont Abdelghani Belkhou et son épouse Sanae Mohcine, qui étaient accompagnés au moment du drame par des membres de leur famille qui ont miraculeusement survécu, dont leurs deux enfants Meryem Belkhou (5 ans) et Zakaria Belkhou (1 an) ainsi que leur proche Oussama Belkhou (23 ans).

“Dans l’attente que toutes les procédures juridiques et administratives soient accomplies, le ministère prendra en charge le rapatriement des deux dépouilles de l’Espagne vers la ville de Fès où elles seront inhumées”, précise-t-il.

Et de poursuivre: “Le ministère a pris contact avec les familles des défunts résidant au Maroc et aux Pays Bas afin de leur apporter le soutien nécessaire et de les accompagner dans les procédures relatives à la garde des deux enfants mineurs”.

“Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement social du ministère au profit des Marocains du monde”, a souligné la même source.