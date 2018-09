Espagne: incapable de lire, un Marocain se voit refuser la nationalité

La procédure en vigueur en Espagne pour obtenir la nationalité exige la lecture du texte relatif au serment de loyauté, en plus de dix années de résidence de manière légale et passer avec succès un test oral, rapporte le site Hespress, ce mercredi 12 septembre.

La Chambre des litiges administratifs près la Cour nationale espagnole a décidé de ne pas octroyer la nationalité à un émigré marocain. Et pour cause, il n’a pas pu lire le texte du serment de loyauté, obligatoire pour être naturalisé.