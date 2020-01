Espagne: arrestation d’un Marocain revenant de Daesh

La Garde civile espagnole a annoncé, jeudi, l’arrestation d’un individu, de nationalité marocaine, soupçonné de faire partie de l’organisation terroriste Daesh.

L’individu en question, âgé de 28 ans, a été appréhendé en Turquie dans le cadre d’une opération menée en collaboration avec les autorités turques et ce en exécution d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par la Cour centrale d’instruction n° 6 de l’Audience nationale, la plus haute juridiction pénale d’Espagne, à la demande de la Garde civile, a précisé la même source dans un communiqué.

Le détenu (M.Q) résidait en Espagne entre 2012 et 2017 et après son séjour dans un autre pays européen, il a été profondément radicalisé et pris la décision de se rendre en Syrie pour rejoindre le groupe terroriste Daesh.

L’enquête menée par les agents du Service d’information de la Garde civile a révélé la localisation du mis en cause dans une zone en Syrie, près de la frontière avec la Turquie, note la même source, relevant que cet individu, formé au niveau doctrinal et militaire, présente un risque évident pour la sécurité de l’Espagne.

“Dans le cadre de son action de prévention et de surveillance de toute activité liée au terrorisme, la Garde civile accorde un intérêt particulier à toutes les personnes qui, après être passées par l’Espagne, se sont rendues dans des zones de conflit pour rejoindre les rangs d’un groupe terroriste”, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)