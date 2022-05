Escroqué par son épouse, Said Aouita se confie (VIDEO)

Les réseaux sociaux ne cessent de commenter, depuis quelques heures, l’affaire de l’escroquerie dont a été victime le champion olympique, Said Aouita, de la part de sa propre épouse, et ce, après une longue vie commune sous le toit conjugal.

Lors de son passage dans l’émission « Maa al machahir » (Avec les célébrités), de la chaîne M24 de Maghreb Arab Press (MAP), Said Aouita a évoqué cette escroquerie, perpétrée avec la complicité de l’avocate de la famille. Le double champion olympique du 5000 mètres et du 800 mètres a révélé avoir écrit tous ses biens au nom de sa femme afin qu’elle puisse se charger d’en assurer la gestion.

Et c’est plus tard qu’il s’est aperçu qu’il a été dépossédé de tout son argent et de tous ses biens qui ont été vendus, selon ses dires. Said Aouita a également précisé qu’il ne s’attendait pas du tout à une telle trahison et à cet ignoble abus de confiance de la part de son épouse avec qui il a vécu maritalement pendant 37 années de vie conjugale.

Il a aussi souligné qu’il avait refusé, à plusieurs reprises, jusqu’à présent, d’évoquer cette pénible et grave affaire, laissant la justice dire son mot sur cette escroquerie dont il a été victime.

L.A.