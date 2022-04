Escalade à Al-Qods: le SG de la Ligue arabe a évoqué le roi Mohammed VI

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a souligné, jeudi à Amman, l’importance de l’entretien téléphonique qu’a eu le roi Mohammed VI le 18 avril avec le roi Abdallah II Ibn Al-Hussein du Royaume Hachémite de Jordanie, dans le cadre de la coordination des efforts arabes pour enrayer la vague de violence à laquelle est exposée la Mosquée Al-Aqsa.

Dans un rapport soumis à la réunion d’urgence du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales à Al-Qods occupée, le Secrétaire général de la Ligue des États arabes s’est attardé sur l’entretien téléphonique qu’a eu le roi Mohammed VI le 18 avril avec le roi Abdallah II Ibn Al-Hussein du Royaume Hachémite de Jordanie, qui a porté sur les développements et les événements que connaissent la ville d’Al-Qods et la Mosquée Al-Aqsa suite aux incursions dans les Lieux saints et aux agressions des fidèles, partant en cela de la Présidence par le roi Mohammed VI du Comité Al-Qods et de la Tutelle hachémite du roi Abdallah II sur les lieux sacrés islamiques et chrétiens à Al Qods Acharif. Les deux Souverains ont considéré que cette escalade est de nature à attiser les sentiments de rancœur, de haine et d’extrémisme et à anéantir les chances de relance du processus de paix dans la région.

Aboul Gheit a également souligné la ferme condamnation du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération africaine du Royaume du Maroc et sa forte dénonciation de l’incursion des forces d’occupation israélienne dans la Mosquée Al-Aqsa, la fermeture de ses portes et l’agression des fidèles désarmés dans l’enceinte de la mosquée et sur ses esplanades, considérant que cette agression flagrante et cette provocation méthodique durant le mois sacré du Ramadan contre le caractère sacré de la mosquée et sa place dans le cœur de la Oumma islamique ne fera qu’attiser les sentiments d’extrémisme et réduire à néant les chances de relance du processus de paix dans la région.

S.L (avec MAP)