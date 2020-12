Errachidia: plus d’1 tonne de drogue transportée par dix chameaux

Les éléments du service régional de la police judiciaire d’Errachidia ont interpellé mardi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu aux antécédents judiciaires pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

Le suspect, âgé de 31 ans, a été arrêté dans la ville de Rissani, alors que les enquêtes techniques et les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis, en coordination avec les autorités militaires chargées de la surveillance des frontières au niveau de la zone de « Zguilma », aux environs de Zagora, de déterminer l’itinéraire du trafic d’une cargaison de drogue et de la saisir, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Cette cargaison de 41 paquets de chira, pesant 1 tonne et 25 kilogrammes, était transportée par dix chameaux qui ont également été saisis, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce en vue de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’élucider l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.

M.S. (avec MAP)