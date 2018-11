Errachidia: une nomade violée par l’ami de son père

A un certain moment, cette dernière a aperçu le bétail, seul, à quelques mètres de la tente où la famille était installée. «Je suis immédiatement sortie pour chercher ma fille. Après quelques heures, je l’ai trouvée allongée dans un endroit vide. Ses vêtements étaient déchirés et elle pleurait», a-t-elle ajouté.

