Errachidia: l’enfant attaqué par des chiens est à Amsterdam (VIDEO)

Yahya, l’enfant de 12 ans attaqué par des chiens errants à Errachidia a été transféré mardi, sur instructions royales, aux Pays-Bas pour recevoir les soins nécessaires.

Sur son compte Facebook, un médecin marocain exerçant à Amsterdam a indiqué que le jeune garçon a été admis dans un hôpital dans la capitale néerlandaise, précisant qu’il subira ce mercredi une intervention chirurgicale. Il a également souligné qu’un staff médical spécialisé prendra en charge les soins de la victime.

Rappelons que le roi Mohammed VI a donné ses instructions mardi pour transférer Yahya aux Pays-Bas afin de recevoir les soins appropriés.

Selon une source de Le Site info, le jeune enfant a été évacué à bord d’un avion privé. La victime a subi des blessures à des degrés différents de gravité, surtout au visage, à la tête, à la jambe et à la cuisse, suite à cette attaque survenue le 9 février courant.

Aussitôt transféré du CHU Hassan II de Fès, le 12 du même mois, les équipes de différentes spécialités de l’hôpital 20 août notamment de chirurgie maxillo-faciale, d’anesthésie réanimation, de psychiatrie pédiatrique, pédiatrie et de chirurgie pédiatrique, de chirurgie plastique et esthétique et d’ophtalmologie “se sont mobilisées pour prendre en charge le cas” de cet enfant âgé de 12 ans.

