Errachidia: 10 ans de prison pour un pédophile

La Chambre criminelle près la Cour d’appel d’Errachidia a prononcé son verdict, ce mercredi, à l’encontre d’un cinquantenaire, accusé d’avoir abusé d’un mineur, dans la région de « Tamaoust », aux environs de la ville de Midelt.

Le pédophile a ainsi écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans, sachant qu’il a été surpris en flagrant délit, dans sa voiture, en train d’abuser d’un garçonnet âgé d’une dizaine d’années, dans un endroit désert.

Cette affaire de pédophilie remonte au moins de juillet dernier lorsqu’un groupe de citoyens avait surpris le mis en cause en train de perpétrer son acte pervers. Laquelle scène a été enregistrée et dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Et c’est justement cet enregistrement qui a permis au parquet général compétent de diligenter une enquête ayant fini par l’identification et l’interpellation du prévenu.

A.C.