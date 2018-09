Equivalence des diplômes au Maroc: étudiants, ceci vous concerne!

Au vu de la demande croissante par les étudiants marocains de poursuivre leurs études dans le domaine d’infirmerie à l’étranger, le BO a fait savoir que parmi les diplômes reconnus par l’Etat marocain figure celui délivré par le ministère de l’Education et du Sport au Canada, sous réserve d’être muni d’une formation reconnue par l’institut supérieur des métiers d’infirmerie et des techniques de la santé.

Pour ce qui est du domaine de la pharmacie, les diplômes dont l’Etat marocain reconnait l’équivalence sont ceux délivrés par la faculté de pharmacie de Barcelone en Espagne, la faculté de Camerino et la faculté spécialisée en pharmacie de Ferrare en Italie, en plus de facultés connus aux Etats-Unis d’Amérique et en Allemagne.

Dans son édition du 3 septembre, le Bulletin Officiel (BO) a révélé le nom d’un certain nombre d’instituts et universités internationaux dont les diplômes sont équivalents à ceux délivrés au Maroc.