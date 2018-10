Epidémie: alerte maximale aux frontières maroco-algériennes

Le Maroc, pour sa part, avait pris une batterie de mesures préventives à travers le renforcement des dispositifs de surveillance et de vigilance épidémiologique sentinelle des gastro-entérites aiguës et de surveillance des toxi-infections alimentaires, ainsi que la consolidation des mesures de contrôle sanitaire au niveau des frontières, en particulier dans les aéroports accueillant les passagers en provenance d’Algérie.

Le ministère algérien de la Santé a également déclenché un protocole de prévention contre les risques de cette maladie et mis en garde les responsables des hôpitaux et les établissements médicaux publics contre toute négligence, les appelant renforcer les dispositifs de surveillance afin que le pays ne soit pas touché.