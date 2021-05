Entretien entre Bourita et son homologue équatoguinéen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu ce lundi par visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République de Guinée Équatoriale, Simeón Oyono Esono Angue, dans le cadre des excellentes relations bilatérales d’amitié et de coopération.

Les deux ministres se sont félicités, à cette occasion, de l’excellence des liens profonds d’amitié et de solidarité qu’entretiennent les deux pays, sous l’impulsion du roi Mohammed VI et son Frère le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ils ont également souligné la parfaite concordance des points de vue des deux pays sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que la volonté partagée des deux Chefs d’État de faire des relations de partenariat entre les deux pays frères un modèle de coopération inter-africaine, fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage, précise la même source.

Évoquant la question du Sahara, Bourita a salué l’appui indéfectible apporté par la Guinée Équatoriale à la marocanité du Sahara et son engagement louable à soutenir les efforts visant à trouver une solution durable à ce différend, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et sous l’égide exclusive de l’Organisation des Nations Unies, tel qu’entériné par la décision 693 adoptée par le Sommet de l’Union Africaine (UA) à Nouakchott en 2018.

Bourita s’est également félicité de l’engagement de la Guinée Équatoriale pour le soutien de l’action du Maroc au sein de l’UA et son appui, de manière concertée et mutuelle, des candidatures marocaines et équatoguinéennes au niveau des instances régionales et internationales.

A cet égard, il a tenu à adresser ses vifs remerciements à son homologue équatoguinéen pour le soutien inconditionnel apporté par la Guinée Équatoriale aux différentes candidatures marocaines, notamment au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies (2028-2029), au Conseil des Droits de l’Homme (2023-2025), au poste de membre au Conseil Exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (2022-2025) et au poste de Président de la Commission de la Fonction Publique Internationale (2023-2026).

Se félicitant de la profondeur des liens de solidarité entre les deux pays frères, Simeón Oyono Esono Angue a, de son côté, fait également fait part de l’appui par son pays de la candidature du Maroc au poste de Commissaire de la Commission de l’UA dans les domaines de l’éducation, de la science, la technologie et l’Innovation.

Par ailleurs, les deux ministres ont souligné l’intérêt porté par les Chefs d’État au développement des relations de partenariat économique entre les deux pays frères, dans le cadre d’une nouvelle stratégie de partenariat.

Dans ce cadre, Bourita a marqué la disposition du Royaume à accompagner la Guinée Équatoriale dans la mise en œuvre de sa stratégie d’industrialisation 2025 et des projets et programmes du Plan de développement « Horizon 2035 ».

Les deux parties ont également convenu de la tenue prochaine d’un Forum économique et du renforcement des investissements marocains dans les secteurs ciblés par la Guinée Équatoriale, relève le communiqué.

Elles ont souligné, à cet égard, la nécessité de la mise en place d’un Conseil d’Affaires Maroc-Guinée Équatoriale afin de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et tirer profit des perspectives économiques prometteuses liées à la présence consulaire équatoguinéenne à Dakhla, appelée à devenir un pôle d’excellence en matière d’intégration économique régionale.

BR