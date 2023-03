Entreprises et étudiants: comment ça marche ? (VIDEO)

TABLE RONDE / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Les invités: Hugues Levecq, Directeur Général d’Essec Afrique Campus Africain de l’Essec à Rabat, Hassan Sayarh, Directeur Général de HEM, Abderrahmane Farhat, Directeur Général de l’ESITH et Mohammed Zaoudi, Directeur de l’IGA Maârif.

S’il y a bien un point sur lequel tous les invités de la table ronde sont d’accord, c’est bien celui de l’importance des stages. «Il faut annuellement passer un à deux mois de stage en entreprise, pour un bon projet de fin d’études encadré, à la fois par l’entreprise d’accueil et par un encadrant de l’institution de formation». Cela est indiscutable pour Farhat. Créer une dynamique de stage est nécessaire, c’est ce qui permettra l’immersion des talents et de voir un peu la pratique de leurs compétences.

«Cela nous permet également d’avoir un retour et rectifier lorsqu’il est nécessaire», note Sayarh. Il a également rappelé le dernier chiffre de la note du Haut-commissariat au Plan (HCP) qui révèle que 60% des jeunes diplômés du supérieur sont au chômage. «Cela fait mal au cœur», déplore-t-il. Il est vrai que certains étudiants négligent l’importance des stages.

«Les entreprises sont très exigeantes par rapport à l’aspect l’expérience. Postuler quelque part avec zéro stage n’est pas du tout recommandé», indique Mohammed Zaoudi, directeur de l’IGA Maârif. Certains semblent visiblement ne pas subir cette contrainte, il peut même y avoir l’effet inverse.

«De plus en plus d’entreprises nous appellent, intéressées par des étudiants en fin de formation pour un projet de fin d’études», fait savoir Abderrahmane Farhat, directeur général de l’ESITH. Le souci, c’est qu’au final, ces entreprises ne reçoivent personne. Cela s’explique par le fait que les étudiants ont plusieurs offres de la part de différentes entreprises, et se permettent de faire le choix qui leur convient.

«C’est surtout les frustrations des entreprises qu’il faut gérer, parce qu’elles sont mobilisées pour accueillir des étudiants, et en fin de compte elles ne reçoivent personne», explique le DG. Les détails dans cette vidéo.