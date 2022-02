Entrepreneuriat: une délégation américaine se rend à Dakhla (PHOTOS)

Quelque 46 entrepreneurs de la région Dakhla-Oued Eddahab ont bénéficié d’une formation financée par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dans le cadre d’un projet baptisé « Promouvoir les opportunités économiques à Dakhla », à travers l’Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient (MEPI).

Mises en œuvre par le Cabinet Américain J.E. Austin Associates, en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, ces sessions de formation, qui font partie de la 2ème phase de ce projet portant sur l' »Appui aux jeunes et femmes entrepreneurs », ont pour objectif principal de permettre aux entrepreneurs en activité de booster leur chiffre d’affaires via l’amélioration de leur visibilité sur le web, le marketing sur les réseaux sociaux, le e-commerce et le networking.

Ainsi, les bénéficiaires de cette formation axée sur le marketing digital ont assisté à cinq ateliers de trois jours qui se sont déroulés entre avril et décembre 2021 au CRI .

Les bénéficiaires de ce programme ont pu développer des sites web et des pages Facebook et Instagram professionnels visant à stimuler la croissance de leurs entreprises, a indiqué Michael Karim Buret, directeur régional de JE Austin Associates, un cabinet américain basé à Washington avec un bureau régional à Rabat, chargé de la mise en œuvre de ce projet.

« Il s’agit de la première phase du projet et il y aura prochainement d’autres formations axées sur la gestion financière, la gestion des ressources humaines et l’aide à l’export, ainsi que des formations techniques au profit des aquaculteurs », a-t-il déclaré, en marge de la cérémonie de remise d’attestations de formation aux bénéficiaires organisée vendredi.

Par ailleurs, Buret a fait savoir que la plateforme digitale de marketing territorial « Dakhla Connect » reçoit une cinquantaine de demandes par mois de la part d’investisseurs à travers le monde dont certains veulent s’installer à Dakhla pour développer leur business et faire des partenariats avec les acteurs économiques locaux.

De son côté, le directeur régional adjoint de MEPI (US- Middle East Partnership Initiative), Tyler Joyner, a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’initiatives dans le développement des compétences des jeunes entrepreneurs.

« Ces entrepreneurs sont actifs dans divers secteurs, ce qui est de nature à dynamiser le développement local », a-t-il fait remarquer, faisant part de la détermination de MEPI à poursuivre ses activités à Dakhla.

Pour sa part, le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari a souligné que cette formation a pour objectif de soutenir les PME et TPE au niveau de la région pour les rendre plus compétitif et plus performant à moyen et long terme, ainsi que d’améliorer leur compétitivité et leur visibilité sur la toile et de leur assurer une inclusion plus pérenne.

« Plus de la moitié des bénéficiaires de ce programme ont pu développer des sites web et des comptes sur Facebook et Instagram et commencent déjà à ressentir l’impact en terme d’augmentation de leurs chiffres d’affaires », a précisé Houari.

Cet événement a également été l’occasion pour présenter le bilan de la première phase du projet « Promouvoir les opportunités économiques à Dakhla », axé sur la plateforme digitale « DakhlaConnect.com » qui vise la promotion des potentialités et atouts économiques de la région, à travers un moteur de recherche innovant, permettant la recherche et la géolocalisation des entreprises selon leur secteur d’activité et leurs points d’intérêts.

La deuxième phase du projet portant sur « L’appui aux jeunes et femmes entrepreneurs » a apporté son soutien à une centaine de jeunes et femmes entrepreneurs de la région via le renforcement de la présence sur le web et l’organisation de cycles de formation, ainsi que la facilitation des opportunités d’échanges, de B2B, d’investissements et de collaboration économique dans divers secteurs à l’échelle nationale et internationale.

M.S. (avec MAP)