Entrepreneuriat. Chami: « Les jeunes constituent une réelle opportunité pour le Maroc »

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Réda Chami, a appelé, ce mercredi à Rabat, à favoriser l’entrepreneuriat des jeunes, par le financement et l’accompagnement des projets.

S’exprimant lors d’un débat avec des membres de l’association « La jeune communauté marocaine publico-éco » (JCMP) autour de l’entrepreneuriat des jeunes, Chami a relevé que les jeunes constituent une réelle opportunité pour le Maroc, nécessitant la mise en place des conditions favorables pour leur insertion dans le processus du développement du Royaume.

Il a, ainsi, insisté sur l’importance de faire participer les jeunes dans la vie civique, en les intégrant dans les partis et les syndicats, en vue de leur donner accès pour participer dans la vie publique et dans le processus de prise de décision publique, passant en revue par la même occasion, les missions du Conseil, sa composition, son fonctionnement et le rôle de chaque commission.

De son côté, le président et fondateur de la JCMP, Amine Sennouni, a jeté la lumière sur le rôle de l’association qui s’intéresse au volet de la chose publique visant à impliquer les jeunes dans les politiques publiques, notamment les jeunes étudiants dans les campus universitaires nationaux, expliquant qu’il s’agit d’initier des conférences, des ateliers de formation, des rencontres et des visites institutionnelles, en l’occurrence leur visite au Conseil dont le but est la découverte des rouages de cette institution consultative et constitutionnelle

Il a, en outre, fait savoir que cette rencontre se veut une occasion pour ces jeunes de s’attarder sur les problématiques liées aux risques de l’entrepreneuriat, ses freins, ainsi que sur les mécanismes permettant de bâtir une politique publique en faveur de l’inclusion des jeunes dans l’entrepreneuriat via un accompagnement pour concrétisation de leurs idées de projets.

La JCMP est une association à but non lucratif émanant de l’idée d’un groupe de jeunes marocains, étudiants et autres déjà sur le terrain professionnel, joignant ainsi l’expérience à l’enthousiasme des hommes de demain. L’association vise à créer des clubs JCMP dans les différentes écoles, facultés, et institutions d’enseignement supérieur.

L’activité de la JCMP, en visite institutionnelle au CESE, s’inscrit pleinement dans son concept de l’économie citoyenne et la chose publique, visant à encourager les jeunes à vivre leur appartenance à la patrie et de s’initier aux politiques publiques.