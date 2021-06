Entrée au Maroc: nouvelle condition pour les voyageurs en provenance d’un pays « B »

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger vient de décider une nouvelle mesure qui concerne nos compatriotes désirant rentrer au pays pour leurs vacances et congés, en provenance de pays classés dans la liste « B ».

Ainsi, dans un communiqué publié sur la page Facebook officielle du Département de Nasser Bourita, il est signifié aux personnes concernées de présenter le résultat d’un test covid-19 PCR négatif de moins de 48 heures, avant leur embarquement pour le Royaume, par voie aérienne ou maritime.

Ils doivent également présenter une attestation sur l’honneur confirmant accepter un isolement sanitaire de dix jours dans l’un des hôtels désignés par les autorités compétentes et ce, dans l’une des dix-sept villes du Maroc dont la liste a été récemment annoncée par Nezha El Ouafi, ministre déléguée aux Affaires étrangères, chargée des MRE.

Cette mesure a été réitérée après le refus catégorique de certains de nos compatriotes résidant dans l’un des pays classés dans la liste « B », particulièrement des pays du Proche-Orient et du Golfe, de se confirmer à l’isolement sanitaire de dix jours, décrété par les autorités compétentes, en vue d’endiguer la propagation et la transmission, au Maroc, du coronavirus et des nouvelles souches, dont le variant dit indien qui sévit dans les pays précités.

Le MAE souligne aussi que la présentation d’un récépissé, attestant le séjour de dix jours d’isolement sanitaire dans un hôtel désigné par les autorités compétentes, est obligatoirement nécessaire.

L.A.