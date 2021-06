Entrée au Maroc: l’ONDA se prononce sur l’isolement sanitaire

Des Marocains résidant à l’étranger, en provenance de certains pays du Golfe, ont réitéré leur refus catégorique de la mesure d’isolement de 10 jours, dans l’un des hôtels désignés par les autorités, sitôt leur arrivée au Maroc.

Via la page officielle de l’Office national des aéroports (ONDA), ces compatriotes se sont interrogés sur les raisons de la nécessité de cet isolement, surtout qu’ils sont tous en possession d’un test PCR négatif, concernant la pandémie du coronavirus.

En réponse à une question à ce propos émanant d’un internaute, l’ONDA a expliqué que les conditions d’entrée au Royaume, ainsi que la classification des pays étrangers en liste « A » et « B », ne sont nullement de son ressort.

De même que l’Office national des aéroports a souligné que seules les autorités marocaines sont habilités à prendre de telles mesures et ce, en conformité avec plusieurs facteurs et indicateurs préventifs et sanitaires.

L.A.