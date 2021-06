Entrée au Maroc: les voyageurs en provenance de la liste A ne sont plus obligés de passer le PCR

Après l’annonce de la reprise des vols à partir du 15 juin, les autorités ont pris de nouvelles décisions quant au protocole sanitaire mis en place pour accéder au territoire marocain. D’après une circulaire du ministère la Santé, le test PCR n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans.

Ce test n’est également plus exigé pour les voyageurs vaccinés en provenance des pays de la liste A. Celle-ci comprend tous les pays ayant des indicateurs positifs en ce qui concerne le contrôle de la situation épidémiologique, en particulier la propagation des variantes du virus.

Toutefois, ces voyageurs doivent présenter un pass vaccinal ou un certificat attestant qu’ils ont reçus le vaccin anti-covid. Les voyageurs non-vaccinés, eux, doivent, présenter un test PCR négatif de moins de 48h de la date d’entrée au territoire national.

Quant aux voyageurs en provenance de la liste « B », qui se veut une liste restrictive de l’ensemble des pays non concernés par les mesures d’allègement contenues dans la liste « A », et qui connaissent une propagation des variantes ou l’absence de statistiques précises sur la situation épidémiologique, ils doivent obtenir des autorisations exceptionnelles avant de voyager, passer le PCR, se soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours à la charge de l’intéressé dans des structures préalablement désignées par les autorités locales et repasser le test de contrôle au 9ème jour.

Pour rappel, la liste A contient les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne sont pas mentionnés dans la liste B.

La liste B compte l’Afghanistan, l’Algérie, l’Angola, l’Argentine, le Bahreïn, le Bangladesh, le Bénin, la Bolivie, le Botswana, le Brésil, le Cambodge, le Cameroun, le Cap Vert, le Chili, la Colombie, le Congo, Congo (RDC), Cuba, les Emirats Arabes Unis, Eswatini, Guatemala, Haïti, Honduras, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kenya, le Kuweït, Lesotho, Lettonie, Liberia, la Lituanie, Madagascar, la Malaisie, le Malawi, les Maldives, Mali, les Iles Maurice, le Mexique, la Namibie, le Népal, le Nicaragua, le Niger, Oman, Ouganda, le Pakistan, Panama, le Paraguay, le Pérou, Qatar, la République Centraficaine, la République Démocratique Populaire de Corée (Nord), les Seychelles, le Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, le Sud Soudan, la Syrie, la Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, l’Ukraine, l’Uruguay, le Venezuela, le Vietnam, le Yémen, la Zambie et le Zimbabwe.

H.M.