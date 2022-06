Enseignement: voici les dates des examens au Maroc

En septembre dernier, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié la décision ministérielle actualisée relative à l’organisation de l’année scolaire 2021-2022 pour l’enseignement préscolaire, les filières primaire, secondaire-collégiale et secondaire-qualifiante et les classes préparatoires au diplôme de technicien supérieur.

Vu que l’année scolaire avait démarré jusqu’au 1er octobre à cause de la situation épidémiologique, plusieurs mesures pédagogiques ont été prises pour l’organisation de l’année scolaire 2021-2022, portant essentiellement sur la modification des vacances scolaires et leur calendrier et l’extension de l’année scolaire 2021-2022 jusqu’au mois de juillet 2022.

Ces mesures concernent l’adaptation du calendrier des contrôles continus de classe et normalisés et des examens normalisés pour le primaire, le secondaire-collégial et le secondaire-qualifiant, à la nouvelle organisation de l’année scolaire actuelle, indique un communiqué du ministère, ajoutant que l’examen provincial normalisé de la 6è année du primaire aura lieu le 7 juillet 2022, alors que l’examen régional normalisé de la 3è année du secondaire-collégial sera tenu les 6 et 7 juillet 2022.

Les épreuves de la session ordinaire de l’examen national normalisé du baccalauréat 2022 pour les pôles scientifique, technique et professionnel, auront lieu du 20 au 22 juin 2022, alors que pour le pôle littérature et enseignement originel, elles auront lieu les 23 et 24 juin 2022. Les rattrapages, eux, sont prévus du 15 au 19 juillet 2022.

H.M.