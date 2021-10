Enseignement supérieur: les internats concernés par la réouverture

Les présidents des établissements ne relevant pas des universités ont tenu lundi par visioconférence une réunion au cours de laquelle il a été décidé d’ouvrir les internats de ces établissements, conformément au protocole sanitaire établi par le ministère de la Santé.

Lors de cette réunion, consacrée à l’examen de plusieurs points relatifs à la rentrée universitaire 2021-2022 et aux conditions de sa réussite, un appel a été lancé aux étudiants pour adhérer massivement à la campagne nationale de vaccination contre la Covid 19 en prenant les deux doses en vue d’atteindre l’immunité collective.

La réunion, présidée par le secrétaire général du département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en présence du Directeur de l’enseignement supérieur et du développement pédagogique, a été aussi l’occasion d’insister sur la nécessité de respecter les mesures préventives en vigueur et d’appeler les enseignants et les fonctionnaires de ces établissements à prendre la 3ème dose du vaccin, conformément au communiqué du ministère de la Santé en date du 1er octobre.

Les présidents des établissements concernés ont par ailleurs salué l’adoption de l’enseignement en présentiel pour les différents niveaux et dans tous les établissements, indique un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Ils ont également salué les efforts déployés par les enseignants, les fonctionnaires administratifs et les techniciens pour assurer la continuité pédagogique durant la période de la crise sanitaire.

S.L. (avec MAP)