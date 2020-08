Enseignement présentiel: où et comment remplir le formulaire ?

Le formulaire spécial pour bénéficier de l’enseignement présentiel au sein des établissements scolaires publics et privés, au titre de l’année 2020-2021, est devenu accessible, à partir de mercredi, via le service « Waliye » fourni par le système « Massar », a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les concernés disposant du mot de passe peuvent accéder au formulaire, publié mardi, via le lien https://massarservice.men.gov.ma/waliye, ou via le lien https://massarservice.men.gov.ma/waliye/FicheDmdScoPresentiel en cas de non disponibilité du mot de passe, indique le ministère dans un communiqué.

Les familles d’élèves désireux de bénéficier de l’enseignement présentiel sont appelées à remplir le formulaire, soit directement par voie électronique via ce portail, sans avoir à le déposer auprès des établissements scolaires, ou bien en téléchargeant le format disponible sur le site électronique du ministère www.men.gov.ma pour ensuite le remplir, le signer et le déposer auprès de l’administration des établissements scolaires. Elles peuvent aussi se déplacer aux établissements scolaires afin de remplir le formulaire sur place, à partir du 1er septembre, date à laquelle les cadres pédagogiques rejoignent leurs postes de travail, précise le ministère, appelant les familles concernées à exprimer leur choix, au plus tard, le 3 septembre prochain.

S.Z.