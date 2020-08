Enseignement: présentiel ou distanciel? Des parents témoignent (VIDEO)

Un dilemme cornélien que celui que vivent les parents et tuteurs des élèves, à quelques encablures de la rentrée scolaire 2020-2021! Les avis sont partagés après la décision du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Enseignement présentiel ou distanciel? Le département de Saaid Amzazi laisse le choix aux parents et tuteurs. Certains parmi ces derniers ont déclaré à Le Site info qu’ils optent pour la présence effective de leurs enfants en classe. Alors que d’autres refusent que leur progéniture aille à l’école par crainte de la propagation et de la transmission de la covid-19.

Pour rappel, Saaid Amzazi a encore une fois souligné, mercredi dernier à Rabat, que la date de la rentrée scolaire ne pouvait être reportée. « Nous sommes incapables de prévoir l’évolution de la situation épidémiologique concernant le nouveau coronavirus », a déclaré le ministre. Et ce, dans son intervention, sous l’Hémicycle, lors de la réunion de la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication, autour de la rentrée scolaire 2020-2021 et des examens de la première année du baccalauréat.

Le ministre a précisé que les répercussions négatives sur les élèves et sur les étudiants, en cas de report de la date de la rentrée scolaire et universitaire, « seraient plus graves que la pandémie elle-même ». Et Amzazi en veut comme preuve « ce qu’assurent des études internationales, l’UNESCO, ainsi que les Nations Unies ».

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)