Enseignement présentiel: les parents doivent remplir ce formulaire (PHOTO)

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a appelé les familles d’élèves désireux d’accéder à l’enseignement présentiel, dans les établissement publics et privés au titre de l’année scolaire 2020-2021, à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le premier septembre prochain.

Ce formulaire à signer permet de fournir des informations comme le nom et le prénom du signataire, le numéro de sa Carte d’identité nationale, sa qualité (mère, père ou tuteur), en plus des informations concernant l’élève, notamment ses nom et prénom, l’identifiant Massar, l’établissement scolaire, le niveau d’étude et la direction provinciale.

On peut lire sur le formulaire : « Je souhaite que ma fille/fils puisse bénéficier de l’enseignement présentiel et m’engage en faveur d’un strict respect du protocole sanitaire et de l’organisation pédagogique de l’établissement ».

Le formulaire est accessible via le service « Waliye » fourni par le système « Massar » ou auprès les établissements scolaires de l’élève concerné, à partir du premier septembre 2020.

S.L. (avec MAP)