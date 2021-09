Enseignement originel au Maroc: voici la date de la rentrée scolaire

Le ministère des Habous et des Affaires Islamiques a annoncé jeudi que la scolarisation dans les établissements de l’enseignement originel débutera de manière effective samedi 02 octobre 2021 en mode présentiel pour tous les niveaux et tous les cycles, avec la possibilité de bénéficier de « l’enseignement à distance » pour les apprenants dont les familles le souhaitent, ainsi que pour les établissements qui n’ont pas été agréés par le ministère en mode présentiel parce qu’ils ne disposent pas des conditions de sécurité requises.

« Concernant les établissements coraniques qui adoptent actuellement le mode d’enseignement à distance, le ministère continuera d’étudier les demandes reçues à leur sujet et les autoriser au mode présentiel sur la base du résultat de l’inspection des conditions des lieux de mémorisation et d’hébergement », précise le ministère dans un communiqué. Cette décision intervient suite au développement positif de la campagne nationale de vaccination en général et de l’opération de vaccination des élèves âgés entre 12 et 17 ans et des jeunes de plus de 18 ans en particulier, ainsi qu’à l’amélioration de la situation épidémiologique dans notre pays au cours de ces dernières semaines, ajoute la même source, soulignant la nécessité de respecter les mesures restrictives mises en place pour prévenir la propagation de la « Covid 19 », en particulier le port de masques, l’hygiène physique, l’aération des espaces et éviter de se serrer la main.

Dans ce contexte, le ministère a appelé les élèves et les familles à continuer à être fortement impliqués dans le processus de vaccination, qui se poursuivra après la rentrée scolaire, au niveau de tous les centres de vaccination ainsi qu’à travers les unités médicales mobiles mises en place à cet effet, que ce soit pour recevoir la première ou la deuxième dose.

S.L. (avec MAP)