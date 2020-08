Enseignement français au Maroc: la date de la rentrée scolaire est connue

La date de la rentrée scolaire 2020-2021, concernant les établissements scolaires de l’enseignement français au Maroc, a été fixée. Elle aura lieu lundi 7 septembre prochain, selon un communiqué des services de l’ambassade de France à Rabat.

Ces derniers révèlent que la date de la rentrée scolaire a été différée « après consultation écrite de la CCPL Maroc le 17 avril dernier et en liaison avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ». L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a également été consultée, précise ledit communiqué à l’adresse des parents et tuteurs des élèves concernés.

Quant à la date de pré-rentrée des personnels, elle reste inchangée et aura lieu mardi 1er septembre prochain. Ainsi, les préparatifs de la rentrée des élèves se passeront dans les conditions les meilleures. De même que les mesures préventives et sanitaires officielles, qui seront décidées par les ministères marocains de la Santé et de l’Education nationale, seront prises en compte.

En revanche, le communiqué des services de l’ambassade de France au Maroc, publié mercredi 19 août, souligne qu’aucune décision concernant les modalités de l’enseignement, présentielles ou à distance, n’a encore été prise.

L.A.