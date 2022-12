Enseignement, Équipement, Culture, Investissement… les nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Samir Belfkih a été nommé directeur de l’École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) de Rabat, et Tahar El Qor directeur des ressources humaines, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement.

Au niveau du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelkbir Alouaoui a été nommé directeur des travaux et de l’exploitation routière, Salah Eddine Dahbi directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique d’Oum Er Rabia et Moulay Ahmed Slimani directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique Guir-Ziz-Rhéris, a fait savoir M. Baitas.

Quant au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département Culture, Latifa Ahrar a été nommée directrice de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle, a indiqué le ministre délégué. Et d’ajouter que le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination, au niveau du ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, de Nawal El Aissaoui en tant que secrétaire générale et de Salma Alaoui en tant que directrice du climat des affaires, alors qu’au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Mohamed Hanzaz a été nommé directeur de l’Agence urbaine de Marrakech.