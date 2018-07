Enseignement au Maroc: le cycle primaire va changer

C’est le rapport d’évaluation de l’Education au Maroc, élaboré par le ministère en collaboration avec l’Organisation de la coopération et du développement économique, qui a fourni cette recommandation. Présenté vendredi 20 juillet lors d’une conférence, le document a également proposé de supprimer le certificat d’études primaires et de le remplacer par un standard d’évaluation des acquis.

Selon Al Massae, le département de Saïd Amzazi compte interdire le redoublement des deux premières années du primaire et, par la même occasion, disposer de cours de soutien aux élèves. Plusieurs enquêtes du ministère ont, en effet, démontré que le taux de redoublement est élevé au niveau du CE1, du CE2, de la 3 ème année du collège et au baccalauréat.