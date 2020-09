Enseignement à distance: les chaînes TV qui diffuseront les cours

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la diffusion des séances de consolidation des acquis et de révision à distance à partir du 10 septembre pour les trois cycles d’enseignement.

Le ministère porte à la connaissance de tous les élèves, étudiants, parents et tuteurs que ces séances, qui seront diffusées sur les chaînes de télévision « Ataqafiya », « Al Amazighiya » et « Laâyoune », visent une préparation optimale de tous les apprenants pour une réussite scolaire dispensée dans de bonnes conditions tout en consolidant leurs acquis durant l’année scolaire précédente dans le cadre de l’enseignement « présentiel » et « à distance », souligne le département de tutelle dans un communiqué mercredi.

Ainsi, la chaîne TV « Laâyoune », diffusera de 08h à 18h, des séances dédiées aux élèves du primaire, tandis que « Al Amazighiya » se chargera de la diffusion de séances consacrées au cycle collégial de 08h à 12h30, précise la même source.

La chaîne « Ataqafiya » sera mobilisée pour la diffusion de ces séances pour les élèves du cycle secondaire qualifiant de 08h à minuit, ajoute le communiqué.

Ces séances seront également disponibles sur la plateforme électronique « http://telmidTICE.men.gov.ma », note-t-on.

Le ministère a aussi indiqué qu’il annoncerait quotidiennement la programmation détaillée de chaque chaîne, comme il l’a fait depuis le début du processus sur son portail électronique officiel et sur ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Le ministère appelle les parents à accompagner leurs fils et filles en matière de suivi de ces séances télévisées dans le respect de toutes les mesures préventives et assure qu’il restera en contact permanent en ce qui concerne les nouveautés relatives au déroulement de l’opération de l’enseignement à distance.

S.L. (avec MAP)