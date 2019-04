Enseignants contractuels: le ministère a fait une importante annonce

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, secteur de l’Education nationale, a annoncé ce samedi, la suspension de toutes les mesures administratives et juridiques prises à l’encontre de certains enseignants-cadres des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF), tout en assurant le versement des salaires suspendus et le réexamen de la situation des concernés.

Ces mesures ont été prises au terme d’une rencontre tenue samedi à Rabat et à laquelle ont pris part le président de la commission régionale du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), en sa qualité de représentant de la présidente de cette instance, et ce, dans le cadre du rôle de médiateur tel que stipulé par l’article 10 de la loi 76-15, ainsi que le président de l’Observatoire national du système de l’Education et de la formation (ONEF), les secrétaires généraux des syndicats de l’enseignement les plus représentatifs et les représentants des enseignants-cadres des Académies, indique un communiqué du ministère, affirmant que le débat entre toutes les parties concernées était “sérieux” et “responsable”.

Lors de cette réunion, il a été convenu de reporter l’examen de qualification professionnelle à une date ultérieure afin de permettre aux enseignants-cadres des AREF de bien s’y préparer ainsi que de poursuivre le dialogue autour de ce dossier dans sa globalité, précise-t-on de même source.

Les représentants des enseignants-cadres ont de leur part exprimé, en leur nom et en celui de tous les professeurs concernés, leur engagement de reprendre le travail à partir du lundi 15 avril 2019, souligne le communiqué, qui précise que toutes les parties ont convenu de tenir la prochaine réunion le 23 avril prochain.

