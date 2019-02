Enrico Macias à Casablanca: appel à manifester devant le Megarama

Le concert d’Enrico Macias à Casablanca continue de faire des remous. Après la campagne de boycott visant le chanteur sur les réseaux sociaux, un appel à manifestation devant le Megarama a été lancé par des organisations pro-palestiniennes.

Le militant associatif, Sion Assidon, est l’un des initiateurs de cette campagne anti-Macias. Dans une déclaration à Le Site Info, Assidon a déclaré que le chanteur n’était pas le bienvenu au Maroc en raison de ses positions vis-à-vis des sionistes et son soutien constant en leur faveur.

Et d’ajouter que la Coalition marocaine pour la solidarité, les associations de solidarité maroco-palestinienne, la Campagne marocaine pour le boycott universitaire et culturel d’Israël, le Comité national pour la Palestine et l’Observatoire marocain pour la lutte contre la normalisation participeront à cette manifestation prévue le 14 février à 19h, soit le jour du concert.

Assidon dénonce d’autant plus le mutisme de la société organisatrice de l’événement “qui n’a pas réagi à la polémique et continue de faire la promo du concert”.

Macias, né Gaston Ghrenassia à Constantine en Algérie est un chanteur, musicien et compositeur français. L’ancien instituteur qui se définit comme juif d’origine Berbère (Ain Abid une commune de Constantine) a choisi Casablanca et son “Megarama” pour fêter, lors d’un concert, la Saint Valentin de cette année. Tout un symbole, d’autant plus que l’organisation de cet événement, intervient sur la lancée d’un récital à l’Olympia à Paris les 9 et 10 février.

A.K.A.